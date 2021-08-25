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Son dakika haberi: Bakan Koca acı haberi duyurdu! Aşı olmayan iki hekim hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı olmayan Operatör Dr. İlhami Atılgan(55) ve Patolog Dr. Murat Tad'ın (49) hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaşımı şöyle;
İki arkadaşımız Covid-19’a yenildi. Operatör Dr. İlhami Atılgan 55, Patolog Dr. Murat Tad 49 yaşındaydı. Kayıtlarımızdan maalesef, iki değerli hekimin aşı olmadığını öğrendik. Meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Benzer acılar artık yaşanmasın.