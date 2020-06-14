Son dakika haberi: Bakan Koca 14 Haziran corona virüsü rakamlarını paylaştı mı?

Son dakika haberi: Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu göre; son 24 saatte 45 bin 92 test yapıldı, 1459 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirirken, 985 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 586 bin 995, toplam vaka sayısı 176 bin 677, toplam vefat sayısı 4 bin 792, toplam yoğun bakım hasta sayısı 684, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 284, toplam iyileşen hasta sayısı 150 bin 87 oldu.

BAKAN KOCA UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin, "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi" değerlendirmesinde bulundu.











BAKAN KOCA SON DURUMU PAYLAŞTI



Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre dün 49 bin 190 test yapıldı, 987'si pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti, bin 21 hasta iyileşti. Tabloda toplam test sayısı 2 milyon 500 bin 890, toplam vaka sayısı 174 bin 23, toplam vefat sayısı 4 bin 763, toplam yoğun bakım hasta sayısı 643, toplam entübe hasta sayısı 266 olarak yer aldı.



BAKAN KOCA'DAN İYİMSERLİK UYARISI

Bakan Koca, tablo ile birlikte, "Test sayısında 2,5 milyona ulaştık. Şimdiye kadar ki vakaların yüzde 85’i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor. 'Virüsün etkisi azaldı' yanılgısı ile tedbirleri terk etmeyin" mesajını paylaştı.



VAKİTLİCE EVİMİZE DÖNELİM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların koronavirüsten korunabilmeyi evlerine de borçlu olduğunu belirterek, "Dışarıda yeterinden fazla kalmak yerine vakitlice evimize dönelim" dedi.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Genç yaşlı, büyük küçük hepimiz, kimi sınırlamalar hariç artık ne zaman istersek dışarıdayız. Fakat kısıt kalktı, yaz geldi diye evimiz gözden düşmesin. Kendimizi virüsten koruyabilmiş olmayı evimize de borçluyuz. Dışarıda yeterinden fazla kalmak yerine vakitlice evimize dönelim" ifadesini kullandı.

OYUNU KURALINA GÖRE İZLEYELİM

Koca, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbol liglerinin yeni başladığını belirterek, "Takımına ekran başından destek verenlere, özellikle ortak mekanlardalarsa, dikkatli seyirler diliyorum. Oyunu kuralına göre izleyelim" dedi.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ligler, ara verildiği yerden başladı. Maçlar seyircisiz oynanıyor. Takımına ekran başından destek verenlere, özellikle ortak mekanlardalarsa, dikkatli seyirler diliyorum. Maskeli, mesafeli… Oyunu kuralına göre izleyelim" ifadelerini kullandı.













KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Son dakika haberi... Bakan Koca, 11 Haziran Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Son 24 saatte 987 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 174 bin 23, can kaybı 4 bin 763 oldu.



TEST SAYISI 2.5 MİLYONA ULAŞTI



Bakan Koca yaptığı açıklamada, şimdiye kadar yapılan test sayısına dikkat çekerek, "Test sayısında 2,5 Milyona ulaştık. Şimdiye kadarki vakaların %85’i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor. “Virüsün etkisi azaldı” yanılgısı ile tedbirleri terk etmeyin" dedi.











BAKAN KOCA SON DURUMU AÇIKLADI



Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 36 bin 521 test yapıldı. 922 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 241 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 451 bin 700, toplam vaka sayısı 173 bin 36, toplam vefat sayısı 4 bin 746, toplam yoğun bakım hasta sayısı 631, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 280, toplam iyileşen hasta sayısı 146 bin 839 oldu.



'VİRÜSÜN ETKİSİNİN AZALDIĞI FİKRİ RİSKLİ'



Bakan Koca, paylaşımında, "Yeni tanı konan hasta sayısı, yeni iyileşen hasta sayımızın yüzde 40'ı kadar. Yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda 71. Yeni hastalar sebebiyle artan yoğun bakım ihtiyacı düne yakın. Virüsün etkisinin azaldığı fikri riskli. 'Normal' olan, tedbirdir" ifadelerini kullandı.





İŞTE VAKA SAYISI AZALAN İLLER

Bakan Koca, Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da vaka sayılarında kısmi bir artışın olduğunu, İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya'da da vaka sayılarının azaldığını açıkladı









TOPLUM BİLİMLERİ KURULU, İLK TOPLANTISINI YAPTI

TOPLUM Bilimleri Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Burada bir konuşma yapan Bakan Koca, "Bildiğiniz gibi bugün korkunun yaptırım gücü azalmakta, hatta birkaç hafta önceki endişe artık devalüe edilmektedir. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte, riskin devam ediyor olmasına rağmen, tedbirlere karşı bir direnç gelişmesi endişesini taşıyoruz" dedi.

Koronavirüs salgınında sosyoloji, iletişim, psikoloji, din sosyolojisi ve istatistik gibi alanlarda çalışacak 'Toplum Bilimleri Kurulu' ilk toplantısını gerçekleştirdi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık etti. Pandeminin 'kontrollü sosyal hayat' adını verdikleri ikinci safhasına geçildiğini hatırlatan Bakan Koca, bu dönemde ortaya çıkan toplumsal sıkıntıların farkında olduklarının altını çizdi. Salgınla mücadelenin büyük oranda toplum bilimleri verileri ve yaklaşımlarıyla gerçekleştirilecek bir mücadele olduğunu vurgulayan Koca, "Yakın günlerde, bir hasta ziyareti sebebiyle 190 kişiye virüs bulaşması örneğinde gördüğümüz gibi, kültürel davranış kalıplarının sistematik öngörülmesi, tedbir önerilmesi önemlidir. Gözle görülür nitelikteki bu örneğin, göze çarpmayan muadillerinin olduğu da malumunuzdur. Tecrübelerimize göre salgınla mücadele, bir sosyal psikoloji yönetimi konusu. Dini hassasiyetlerden kültürel hassasiyetlere kadar her hassasiyet kuracağımız denklemde yerini bulmalıdır. Bildiğiniz gibi bugün korkunun yaptırım gücü azalmakta, hatta birkaç hafta önceki endişe artık devalüe edilmektedir. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte, riskin devam ediyor olmasına rağmen, tedbirlere karşı bir direnç gelişmesi endişesini taşıyoruz. Öncelikli konularımızdan biri budur." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, mücadele boyunca salgın tarihinin tecrübelerinden çok yararlandıklarını ifade ederek, "Tedbirlere uyumun doğal bir benimseyiş düzeyinde gerçekleşebilmesi, iletişim sahasının bize sunacağı destekleyici verilere de bağlı olacaktır." dedi. Bakan Koca, konuşmasında şunları kaydetti:

"Pozitif bilimlerin sınırlayıcı yapısının ötesinde, yaratıcı dinamikleri hesaba katan toplum bilimleri mensuplarını salt bir bilim kurulu olarak değil, bir beyin fırtınası grubu olarak da görme eğilimindeyiz. Bilgiye ihtiyacımız olduğu kadar, fikre ve sezgiye de ihtiyacımız var. İnsanın ve toplumun davranışı ne olacak? Bunun öngörüsü son derece kıymetli. Bu yeni aşamada, salgına karşı kolektif davranış paydasının, ana motivasyon unsurunun irdelenmesine ihtiyaç duyuyoruz. Toplum Bilimleri Kurulu, tavsiye kararları alacak, gerektiğinde kamuoyu ile bu kararlar paylaşılacaktır."

Toplantının devamında, kurul üyeleri yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi ve önerilerini dile getirdi.







