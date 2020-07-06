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Haber Giriş: 06.07.2020 - 00:09,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu duyurdu: Burs ve kredi ödemeleri başladı

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Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu duyurdu: Burs ve kredi ödemeleri başladı
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Son dakika haberine göre, Bakan Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını, ödemelerin 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatmaya başlamıştır. Devletimiz, bütün imkânlarıyla gençlerinin yanında olmaya devam edecek. Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim." ifadelerini kullandı.

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