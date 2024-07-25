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Son dakika haberi... Bakan Fidan'dan Netanyahu'yu ayakta alkışlayan ABD Kongresi'ne tepki

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#Hakan Fidan#Bakan Fidan#İsrail
Son dakika haberi... Bakan Fidandan Netanyahuyu ayakta alkışlayan ABD Kongresine tepki
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 20:07

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı suçlunun destekçileri olarak geçmiş, ahlaki pusulanın tamamen ortadan kalktığına tüm insanlık tanıklık etmiştir" açıklamasında bulundu.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bine yaklaştığını ve milyonlarca Filistinlinin evlerini yitirdiğini, göç etmek zorunda kaldığını belirtti.

Başta Netanyahu olmak üzere bu tablonun mimarı tüm İsrailli yetkililerinin bir gün adalet karşısında muhakkak hesap vereceğine inandığını vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

"Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak geçmiş, ahlaki pusulanın tamamen ortadan kalktığı bir resme tüm insanlık tanıklık etmiştir. Tezahüratlardan değil haklılığından güç alanlar, adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekleyenler elbet galip gelecektir."

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#Hakan Fidan#Bakan Fidan#İsrail

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