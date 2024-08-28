Son dakika haberi.... Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın, Katarlı mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hamas ve İsrail arasında devam eden ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler ve Gazze'deki durum ele alındı.