Son dakika haberi.... Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 18:09
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dişişleri Bakanı Şeyh Öuhammed Bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hamas ve İsrail arasında devam eden ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler ve Gazze'deki durum ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın, Katarlı mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hamas ve İsrail arasında devam eden ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler ve Gazze'deki durum ele alındı.