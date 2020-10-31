Son dakika haberi: Bakan Fatih Dönmez'den elektrik ve doğalgaz kesintileriyle ilgili açıklama

Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle;

Deprem anı itibarıyla 4 bin 500 abonenin elektriği kesilmişti. AFAD ekipleriyle koordinasyon içinde süratle elektrik verilmeye başlandı.

An itibarıyla 17 bin 824 abonenin elektriği kesik. Onlar da süratle verilecek.

Bayraklı'da doğalgaz kesintileri var, 3 bin civarında abonenin gazı kesik. Bu da önümüzdeki saatlerde süratle tamamlanacak.