Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca uyardı! Corona virüsünün bulaşma yolları değişmeye başladı

Son dakika haberi.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsüyle (koronavirüs) ilgili son duruma ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, aile içi bulaşmaya dikkat çekerek, bugün tespit edilen 3 bin 309 yeni hastanın olduğunu duyurdu.

Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısındaki düşüşün sürdüğünü aktaran Bakan Koca, vakaların azaldığı dönemde aile içi bulaşmaların artış gösterdiğine dikkat çekti.

Fahrettin Koca ev içi buluşmalara dikkat çekmek için bir tweet daha attı. Bakan Koca, kısıtlamalara ve tedbirlere uyulması sayesinde vaka sayılarının düştüğünü aktararak, ev işi bulaşma oranlarının yüzde 85'lere kadar çıktığını açıkladı.

Bakan Koca mesajını şöyle noktaladı: "Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım."

CORONA VİRÜSÜNDE 22 ARALIK TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 192 bin 316 corona virüsü testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi.