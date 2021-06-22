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Haber Giriş: 22.06.2021 - 20:16 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca paylaştı! İşte her ilde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayıları

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. Buna göre vaka sayıları her 100 bin kişide İstanbul'da 51.27, Ankara'da 93.11, İzmir'de ise 25.99 olarak belirlendi. Vaka sayısı en çok olan iller Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize olarak sıralanırken vakaların en az görüldüğü iller ise Osmaniye, Hatay, Adıyaman, Edirne ve Sinop oldu. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller ise Kars, Gümüşhane, Bartın, Balıkesir ve Kırklareli oldu.

Türkiye'de normalleşmeye hazırlıkları, koronavirüs salgınıyla mücadelede aşılama çalışmalarındaki hızlanmanın da etkisiyle başarıyla devam ediyor.

Bakan Koca Twitter hesabından 12-18 Haziran haftasına ilişkin insidans haritasını paylaştı. 

Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek."

Haritaya göre illerdeki vaka durumları şöyle:

BÜYÜKŞEHİRLERDE SON DURUM

- İstanbul, 51.27
- Ankara 93.11
- İzmir 25.99

VAKA SAYISI EN ÇOK OLAN İLLER

- Kütahya: 116.18
- Bolu: 109.91
- Eskişehir: 107.89
- Ağrı: 103.47
- Rize: 96.99

VAKA SAYISI EN DÜŞÜK OLAN İLLER

Osmaniye: 6.20
Hatay: 6.33
Adıyaman: 11.07
Edirne: 12.51
Sinop: 14.78

Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca paylaştı İşte her ilde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayıları

SON BİR HAFTADA VAKA SAYISINDA EN ÇOK DÜŞÜŞ GÖSTEREN İLLER

Bakan Koca, bir sonraki paylaşımında 12-18 Haziran haftasında vaka sayıları en çok azalan illeri gösteren grafiği paylaştı. Koca'nın "Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Normalleşmeye devam edeceğiz. Aşı ile bitecek." notuyla yer verdiği iller şöyle sıralandı:

- Kars
- Gümüşhane
- Bartın
- Balıkesir
- Kırklareli

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