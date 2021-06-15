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GeriGündem Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Yerinde aşı uygulaması başlıyor..
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Haber Giriş: 15.06.2021 - 15:37 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Yerinde aşı uygulaması başlıyor..

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Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Yerinde aşı uygulaması başlıyor..

Son dakika.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulamasına başlanacağını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter'dan duyurduğu son dakika gelişmesinde ''Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin'' dedi.

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