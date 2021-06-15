Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Yerinde aşı uygulaması başlıyor..

Bakan Koca, Twitter'dan duyurduğu son dakika gelişmesinde ''Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin'' dedi.

Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 15, 2021

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