Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca 4 Temmuz corona virüsü tablosunu açıkladı... Gelişmeler artık yeni bir ekrandan takip edilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu yeni tabloda toplam test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam vefat sayısı, hastalarda zatürre oranı, ağır hasta sayısı ve toplam iyileşen hasta sayısı gibi detaylar yer almıyor. Bakan Koca, Twitter'dan yayınladığı mesajda, bu ayrıntılı bilgilerin haftalık olarak yayınlanacak raporda yer alacağı bilgisini paylaştı.



COVID-19'DA SON 24 SAAT



Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 924 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti.

KOCA: YENİ BİR EKRANDAN İZLEYECEĞİZ



Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, pandemi son durumu artık yeni tablodan izleneceğini belirterek, "Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak" ifadelerini kullandı.









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