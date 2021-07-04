Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca 4 Temmuz corona virüsü tablosunu açıkladı... Gelişmeler artık yeni bir ekrandan takip edilecek
Son dakika haberi... Tüm Türkiye normalde akşam saatlerinde açıklanan corona virüsü tablosunu bekliyordu. Sosyal medyada 4 Temmuz koronavirüs tablosunun neden açıklanmadığına ilişkin sorular gelirken, bu gecikmenin nedeni belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yayınladığı mesajda, bugün (dün) itibarıyla corona virüsüyle ilgili gelişmelere ilişkin yeni bir ekranın devreye girdiğini duyurdu. Bu ekrandan vaka sayıları ve aşı programı takip edilebilecek. Tabloda alışılageldik detaylar ise haftalık raporlar halinde kamuoyuyla paylaşılacak. Türkiye'de bugün (4 Temmuz) görülen koronavirüs vaka sayısı 4 bin 418 olarak açıklanırken, vefat sayısı ise düne göre artışla 50 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu yeni tabloda toplam test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam vefat sayısı, hastalarda zatürre oranı, ağır hasta sayısı ve toplam iyileşen hasta sayısı gibi detaylar yer almıyor. Bakan Koca, Twitter'dan yayınladığı mesajda, bu ayrıntılı bilgilerin haftalık olarak yayınlanacak raporda yer alacağı bilgisini paylaştı.
COVID-19'DA SON 24 SAAT
Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 924 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti.
KOCA: YENİ BİR EKRANDAN İZLEYECEĞİZ
Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, pandemi son durumu artık yeni tablodan izleneceğini belirterek, "Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak" ifadelerini kullandı.