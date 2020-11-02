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HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi... Bakan Ersoy açıkladı! Sinema ve tiyatrolar için yeni koronavirüs kararı
GeriGündem Son dakika haberi... Bakan Ersoy açıkladı! Sinema ve tiyatrolar için yeni koronavirüs kararı
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AA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 21:06 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Bakan Ersoy açıkladı! Sinema ve tiyatrolar için yeni koronavirüs kararı

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Son dakika haberi... Bakan Ersoy açıkladı! Sinema ve tiyatrolar için yeni koronavirüs kararı
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Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kovid-19 ile mücadele kapsamında tiyatro ve sinema salonları için Sertifikasyon Programı uygulanacağını bildirdi

Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kovid-19 ile mücadele kapsamında tiyatro ve sinema salonları için Sertifikasyon Programı uygulanacağını bildirdi

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