Son dakika haberi: Bakan Elvan duyurdu! 2021 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Bakanlığımızın 2021 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi" dedi.
Son dakika haberi... Bakan Elvan Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımızın 2021 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Komisyon Başkanımız Sn. @_cevdetyilmaz 'a, değerli komisyon üyelerine ve tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.
Bakanlığımızın 2021 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) November 17, 2020
Komisyon Başkanımız Sn. @_cevdetyilmaz 'a, değerli komisyon üyelerine ve tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum.
Hayırlı olsun. pic.twitter.com/aPuJ3vimhm
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