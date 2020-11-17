Son dakika haberi: Bakan Elvan duyurdu! 2021 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi

Son dakika haberi... Bakan Elvan Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımızın 2021 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Komisyon Başkanımız Sn. @_cevdetyilmaz 'a, değerli komisyon üyelerine ve tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.







Bakanlığımızın 2021 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.



Komisyon Başkanımız Sn. @_cevdetyilmaz 'a, değerli komisyon üyelerine ve tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum.



Hayırlı olsun. pic.twitter.com/aPuJ3vimhm — Lütfi Elvan (@lutfielvan) November 17, 2020

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