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GeriGündem Son dakika haberi: Bakan Elvan duyurdu! 2021 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
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Haber Giriş: 17.11.2020 - 20:52 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Elvan duyurdu! 2021 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi

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Son dakika haberi: Bakan Elvan duyurdu! 2021 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
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Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Bakanlığımızın 2021 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi" dedi.

Son dakika haberi... Bakan Elvan Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımızın 2021 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Komisyon Başkanımız Sn. @_cevdetyilmaz 'a, değerli komisyon üyelerine ve tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.


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