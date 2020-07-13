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AA
Haber Giriş: 13.07.2020 - 12:19,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan sert açıklamalar: Ermenistan aklını başına toplasın

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Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan sert açıklamalar: Ermenistan aklını başına toplasın
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Bakan Çavuşoğlu, "(Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışma) Ermenistan aklını başına toplasın. Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaya ilişkin, "Ermenistan aklını başına toplasın. Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız." dedi.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, "(Ayasofya Camisi kararı) Türkiye’nin egemenlik hakkına müdahale şeklindeki yorumları şiddetle reddediyoruz." dedi.

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