AA
Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan sert açıklamalar: Ermenistan aklını başına toplasın
Bakan Çavuşoğlu, "(Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışma) Ermenistan aklını başına toplasın. Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaya ilişkin, "Ermenistan aklını başına toplasın. Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız." dedi.
Bakan Çavuşoğlu ayrıca, "(Ayasofya Camisi kararı) Türkiye’nin egemenlik hakkına müdahale şeklindeki yorumları şiddetle reddediyoruz." dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle