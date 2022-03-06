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Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan müzakere diplomasisi

#Mevlüt Çavuşoğlu#Rusya#Ukrayna
Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlundan müzakere diplomasisi

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonla görüştü.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu (RF) Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov’la, devam etmekte olan krizin sona erdirilmesi ele alınarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile görüştüğü hususların takibi yapılmıştır. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba’yla ise, Ukrayna’daki son gelişmeler ele alınmıştır” denildi.

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Rusya#Ukrayna

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