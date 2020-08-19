AA
Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşmede Doğu Akdeniz konusu ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, telefonda görüşmesinde, Doğu Akdeniz konusunu değerlendirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Stoltenberg telefonda görüştü.
Kaynaklar, görüşmede, Doğu Akdeniz konusunun ele alındığını kaydetti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle