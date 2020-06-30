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Son dakika haberi: Bakan Berat Albayrak'ın mutlu günü
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu gece oğlu Hamza Salih'in dünyaya geldiğini duyurdu.
Dördüncü kez baba olan Berat Albayrak, mutluluğunu Twitter hesabından böyle paylaştı;
"Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz."
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