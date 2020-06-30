Son dakika haberi: Bakan Berat Albayrak'ın mutlu günü

Dördüncü kez baba olan Berat Albayrak, mutluluğunu Twitter hesabından böyle paylaştı;

"Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz."