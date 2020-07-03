DHA
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Son dakika haberi: Bakan Albayrak ve eşine çirkin saldırı! Bir kişi daha tutuklandı
Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ''Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımların tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da oturduğu tespit edilip gözaltına alınan D.K. tutuklandı.'' açıklamasında bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ''Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımların tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da oturduğu tespit edilip gözaltına alınan D.K. tutuklandı.'' açıklamasında bulundu.
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