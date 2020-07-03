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DHA
Haber Giriş: 03.07.2020 - 11:08,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Albayrak ve eşine çirkin saldırı! Bir kişi daha tutuklandı

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Son dakika haberi: Bakan Albayrak ve eşine çirkin saldırı! Bir kişi daha tutuklandı
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Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ''​Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımların tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da oturduğu tespit edilip gözaltına alınan D.K. tutuklandı.'' açıklamasında bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ''​Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımların tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da oturduğu tespit edilip gözaltına alınan D.K. tutuklandı.'' açıklamasında bulundu.

Ahlaksız paylaşımlara tepki çığ gibi AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partili isimlerden Bakan Albayrak ve ailesine destek mesajı
Ahlaksız paylaşımlara tepki çığ gibi! AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partili isimlerden Bakan Albayrak ve ailesine destek mesajı
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