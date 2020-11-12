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AA-DHA-İHA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 20:04 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Akar'dan flaş Karabağ açıklaması: Rusya'dan heyet geliyor

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Son dakika haberi: Bakan Akar'dan flaş Karabağ açıklaması: Rusya'dan heyet geliyor
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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'da varmaya çalıştığımız nokta ateşkesin kalıcı olması istikrarın barışın sağlanması, hudutların açılması refahın yayılması. Kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin. Mesele bu. Yarın Rusya'dan geniş bir heyet gelecek. Taktik, teknik olarak kim nerede duracak bunlar konuşulacak." dedi.

Son dakika haberi... Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle;

Yarın Rusya'dan geniş bir heyet gelecek. Taktik, teknik olarak kim nerede duracak bunlar konuşulacak.

Azerbaycan'da varmaya çalıştığımız nokta ateşkesin kalıcı olması istikrarın barışın sağlanması, hudutların açılması refahın yayılması. Kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin. Mesele bu.

Azerbaycan ile ilgili 7 bölge var. 2’ si Kerbecer, Laçin bir de Agdan var. 7 rayonun 4’ü ü Azerbaycan kontrolünde. Agdan’ı 15 Kasım’da Kerbecer’i 20 Kasım’da Laçin’in 1 Aralık’ta devir teslimi yapılacak.

Türkiye orada nerede? Türkiye işin dibinde. Hem masada hem sahada. Orada herhangi bir oldubitti söz konusu değil.

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