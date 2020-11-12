Son dakika haberi: Bakan Akar'dan flaş Karabağ açıklaması: Rusya'dan heyet geliyor

Son dakika haberi... Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle;

Yarın Rusya'dan geniş bir heyet gelecek. Taktik, teknik olarak kim nerede duracak bunlar konuşulacak.

Azerbaycan'da varmaya çalıştığımız nokta ateşkesin kalıcı olması istikrarın barışın sağlanması, hudutların açılması refahın yayılması. Kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin. Mesele bu.

Azerbaycan ile ilgili 7 bölge var. 2’ si Kerbecer, Laçin bir de Agdan var. 7 rayonun 4’ü ü Azerbaycan kontrolünde. Agdan’ı 15 Kasım’da Kerbecer’i 20 Kasım’da Laçin’in 1 Aralık’ta devir teslimi yapılacak.

Türkiye orada nerede? Türkiye işin dibinde. Hem masada hem sahada. Orada herhangi bir oldubitti söz konusu değil.