Son dakika haberi: Bakan Akar'dan Brüksel'de peş peşe kritik görüşmeler

MSB'den yapılan açıklama şöyle;

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği Brüksel’deki NATO Karargahı’nda çeşitli görüşmeler de gerçekleştirdi. Bakan Akar, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanlığını ziyaretinin ardından “Kararlı Destek Misyonundaki Çerçeve Ülkeler Toplantısı”na katıldı.

İtalya, Almanya, Gürcistan, Romanya, Polonya, Norveç ve Türkiye’nin katılımıyla Afganistan konusunda gerçekleşen toplantıda yer alan Bakan Akar, daha sonra ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile de görüştü. Görüşmede, Suriye ve Irak’taki güvenlik ve savunma konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

İdlib’deki gelişmelerin de ele alınacağı ana oturum öncesinde gerçekleşen görüşmede Bakan Akar, İdlib’deki son gelişmelere yönelik ABD’li yetkililerin yaptığı açıklamalardan duyulan memnuniyeti dile getirdi. Bu bağlamda hem ABD hem de NATO’nun daha somut katkılarda bulunmasının önemi ifade edildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR, NATO KARARGAHI'NDA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen "Harekat ve Misyonlar" konulu ilk oturuma katıldı, çekilen "aile fotoğrafı"nda yer aldı.



Akar'ın NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'ndaki temasları devam ediyor.

"Kararlı Destek Misyonundaki Çerçeve Ülkeler Toplantısı"na katılan Bakan Akar, daha sonra Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ile bir araya geldi.

Bölgesel gelişmelerin yanı sıra savunma ve askeri alanlarda iş birliği konularının ele alındığı öğrenilen görüşmenin ardından Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen "Harekat ve Misyonlar" konulu ilk oturuma katıldı.

Bakan Akar, oturum sonrasında çekilen "Aile Fotoğrafı"nda da yer aldı.

BAKAN AKAR, İTALYA SAVUNMA BAKANI GUERİNİ VE POLONYA SAVUNMA BAKANI BLASZCZAK İLE GÖRÜŞTÜ

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel’de temaslara devam ediyor. NATO oturumlarına katılan Bakan Akar, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeleri de sürdürüyor. Bakan Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ayrı ayrı birer görüşme yaptı.

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