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AA
Haber Giriş: 01.03.2020 - 01:10,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Bakan Akar ve komutanlar sınırda

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Son dakika haberi: Bakan Akar ve komutanlar sınırda
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.

Akar, Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birlikleri ziyaret ederek, harekata ilişkin son bilgileri yerinde alıyor.

Birliklerdeki incelemelerinin ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Taktik Komuta Yeri'ne geçen Akar, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan, gün boyu yapılmakta olan etkili top, ÇNRA ve SİHA atışları ile manevra unsurlarının faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

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