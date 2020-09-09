Son dakika haberi: Bakan Akar, Almanya Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi AKAR, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-KARRENBAUER ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, başta Doğu Akdeniz’deki gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.