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Son dakika haberi: Bakan Akar, Almanya Savunma Bakanı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Akar'ın Kramp-Karrenbauer ile görüşmesinde Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi AKAR, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-KARRENBAUER ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, başta Doğu Akdeniz’deki gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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