Son dakika haberi: Bakan Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Zirvesi öncesi ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin 10 Haziran 2021 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu geçen görüşmede; NATO Zirvesi öncesi bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.
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