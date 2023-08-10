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Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Bahçeli CNN Türk'ten duyurdu... İYİ Parti'ye yerel seçim çağrısı: Ülke hayrına yerel iktidarda komşu olalım

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#Bahçeli#Akşener#Yerel Seçim
Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Bahçeli CNN Türkten duyurdu... İYİ Partiye yerel seçim çağrısı: Ülke hayrına yerel iktidarda komşu olalım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 22:56

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CNN Türk Gece Görüşü programında MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yerel seçim mesajını iletti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla CNN Türk'te moderatörlüğünü Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın yaptığı Gece Görüşü programında İYİ Parti'ye yaptığı yerel seçim çağrısında şu ifadelere yer verildi:

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Bahçeli CNN Türkten duyurdu... İYİ Partiye yerel seçim çağrısı: Ülke hayrına yerel iktidarda komşu olalım


Başkanımız, 1 Ağustos 2019 tarihinde Twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP'de yer alıp sonradan İYİ Parti bünyesine geçen isimlere bir çağrıda bulunmuştu. Yine Sayın Genel Başkanımız sizlere hürmetlerini sunarak İYİ Parti'ye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuouyla paylaşıyorlar. 'Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına.' 

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Bahçeli CNN Türkten duyurdu... İYİ Partiye yerel seçim çağrısı: Ülke hayrına yerel iktidarda komşu olalım


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1 AĞUSTOS'TA 2019 TARİHİNDEKİ MESAJ

Tarih boyunca üç hilal kardeşliğin adı, kaynaşmanın adresi, kucaklaşmanın adaleti olmuştur. Nitekim üç hilal varsa huzur vardır, umut vardır, birlik ve dayanışma ruhu vakarını mahfuz tutmuştur. Bu gerçekler şerefli mazimizin iftihar vesikasıdır. 

Zaman olmuş kırgınlıklar, kızgınlıklar ve küslükler vasat bulmuştur. Zaman olmuş kopuşlar, kırılışlar ve kayışlar yaşanmıştır. Ana gövde sağlam olduğundan, fazilet ve fikriyat derinlere tutunduğundan dönem dönem şiddeti artan fırtınalar hamd olsun tesirsiz kalmıştır.

3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti’nin 4.Olağanüstü Kurultayı yapılacaktır. Çağrım şudur: Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir.

Buluşma yerimiz zillet değil millettir. Kucaklaşma zamanı gelmiştir. İYİ Parti’nin Olağanüstü Kurultay’ında MHP’yle bütünleşme ve birleşme hamlesi Türkiye’nin gücüne güç katacak, yarım asırlık davamızı birlik ve dirlik içinde geleceğe taşıyacaktır. Çağrım birliğe, beraberliğe, barışmaya ve heyecanla tokalaşmayadır. 

 

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#Bahçeli#Akşener#Yerel Seçim

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