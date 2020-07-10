Son dakika haberi: Bahçeli'den Ayasofya açıklaması: 'MHP, Danıştay'ın kararından ziyadesiyle memnun, mesut ve mutmaindir'

MHP lideri Bahçeli, Danıştay 10’uncu Dairesi’nin, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, Ayasofya Camisi’nin Türk milletinin mukaddes bir emaneti olduğunu belirterek, "Fetih sembolümüz olmakla birlikte, 567 yıllık bir geçmişin itibar ve inanç onuru olan Ayasofyanın 24 Kasım 1934de müzeye dönüştürülmesini müteakip alev alan tartışmalar bugüne kadar uzanan bir seyir izlemiştir. Nihayetinde Danıştay 10’uncu Dairesi, muazzam bir karara imza atarak Ayasofya Camisi’ni müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararını iptal etmiştir. Bunun üzerine yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’yla Ayasofya Camisi Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmiş, böylelikle ibadete açılmasının önünde hiçbir mani hal ve engel kalmamıştır. MHP, Danıştay 10’uncu Dairesinin kararından ziyadesiyle memnun, mesut ve mutmaindir. Çünkü Ayasofya Camisinin ibadete açılması konusu uzun yıllardır tavizsiz arzumuzdur. Müslüman Türk milletinin haklı ve meşru beklentisi karşılık bulmuş, Ayasofyanın kapıları hamd olsun ardına kadar açılarak tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır" dedi.

’İRADE MİLLETİN, KARAR HUKUKUNDUR’

Bahçeli, bugünün tarihi bir gün olduğunu belirterek, "İnanç haklarımızı, egemenlik kazanımlarımızı tahrip ve taciz etmek maksadıyla kuyruğa giren ülkeler, odaklar ve husumetle beslenen çevreler kaybetmiştir. İrade milletin, karar hukukundur. Ayasofyanın tekrar ibadete açılması sürecinde açık irade beyanıyla tarafını ve samimiyetini gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sürekli Vakıflar, Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneğine, elbette Danıştay 10’uncu Dairesinin değerli hukuk insanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Ayasofya Camisinin Türk-İslam alemine hayırlı ve mübarek olmasını, bu tarihi mabedimizde yapılacak ibadetlerin, kılınacak namazların kabulünü Cenab-ı Allahtan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.