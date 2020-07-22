Son dakika haberi: Bahçeli çağrı yaptı: O alçağın vekilliği düşürülmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, tecavüz skandalıyla gündeme gelen HDP Milletvekili Tuma Çelik ile ilgili, "O alçağın vekilliği düşürülmeli, yargı önünde hesap vermeli" dedi.



Bahçeli Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili olarak ise, ''Muğla’nın Ula İlçesinde yaşayan ve üniversite öğrencisi olan Pınar Gültekin’den beş gün haber alınamamıştı. Maalesef cansız bedeni bir ormanlık alanda bulunmuş.

Üzüntümüz çok büyük. Yüreğim sızlıyor. Pınar evladımıza Allah’tan rahmet diliyor, ailesine sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum.

Kadınlara uzanan melamet elleri, melanet emelleri tüm gücümle lanetliyorum. Pınar evladımızın katilinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.'' dedi.