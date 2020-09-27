Son dakika haberi: Aydın Söke'deki orman yangını söndürüldü mü? Söke yangınında son durum

Aydın'ın Söke ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın hem milli parkı hem de yerleşim birimlerini tehdit ediyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle tedbir amaçlı olarak bölgedeki 50 ev tahliye edildi.

Söke’nin Akçakonak Mahallesi eski atış poligonu yakınlarında zirai bölgede başlayan yangın, önce rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana yayıldı. Rüzgarın şiddetini arttırmasıyla ormanlık alana sıçrayan ve Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırına kadar ulaşan yangın yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı. İzmir ve Muğla'daki Orman Bölge müdürlüklerine bağlı 5 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankeri ve 4 dozerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin müdahale ettiği yangında tedbir amaçlı olarak Yenidoğan bölgesindeki 50 ev boşaltıldı.

Söke Kaymakamı Soner Zeybek, yangının büyümesinde şiddetli rüzgarın etkili olduğunu belirterek, “Ekipler karadan ve havadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Yenidoğan Mahallesi'nde aşırı dumandan vatandaşların etkilenmemesi için 50 hane tahliye edildi. Rüzgarın etkisiyle zaman zaman yangın hızını artırıyor" dedi.

SÖKE ORMAN YANGININDA SON DURUM

Bölgede inceleme yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy yangının çıkış nedeninin araştırıldığını kaydetti.

Tüm ekiplerin seferber olduğunu aktaran Aksoy, "Muğla Orman Bölge Müdürlüğümüz ve çevre illerden yapılan takviyelerle birlikte toplamda 100 arazöz ve 500’e yakın işçiyle orman yangınlarına müdahalede bulunmuştur. Büyükşehir belediyemizin itfaiye ekipleri de müdahaleler konusunu büyük bir titizlikle sürdürmektedir." dedi.

AFAD ve Kızılay ekiplerinin de bölgeye yönlendirildiğine dikkati çeken Vali Aksoy, "Özellikle bölgemizde olumsuzluk yaşanmaması adına vatandaşlarımızın olası yangından etkilenmeleri adına 90 hane de tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu akrabalarının yanına gitmek arzusunda olduğunu ifade etmiştir. Biz gerek spor salonlarını gerekse KYK yurtlarını bu amaçla hazırladık. " diye konuştu:

Aksoy, vatandaşların mağdur olmaması için Söke Kaymakamlığı koordinasyonunda ilgili kurumların çalışma yürüttüğüne işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Yangın henüz tam olarak kontrol altına alınmış değil. Özellikle yangının ilk çıkış saatlerinde 45 kilometre hızla esen bir rüzgar vardı. Şu anda da 30 kilometre hızla esen bir rüzgar var. Hava şartları yangına müdahale konusunda bizleri oldukça zorluyor. Ama buna rağmen tüm imkanlarımızla tüm arkadaşlarımız büyük bir hassasiyetle çalışmalarına devam ediyor. Temennimiz yangını kontrol altına alabilmek ve bu konuda yapılan çalışmaları daha iyi bir noktaya taşıyabilmek. Günün ilk saatlerinde tekrar havadan müdahale konusunda çalışmalar devam edecek. Ön hazırlıkları yapılıyor. Sabah hava aydınlanır aydınlanmaz havadan müdahale tekrar başlayacak. “

Söke Kaymakamı Soner Zeybek, AA muhabirine, alanda şiddetli rüzgarın etkili olduğunu söyledi.

Ekiplerin karadan ve havadan söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Zeybek, "Yenidoğan Mahallesi'nde aşırı dumandan vatandaşların etkilenmemesi için 50 hane tahliye edildi. Rüzgarın etkisiyle zaman zaman yangın hızını artırıyor." dedi.

HAVADAN MÜDAHALE SONA ERDİ

Aydın’ın Söke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında, havanın kararmasıyla beraber havadan müdahale sona erdi. Söndürme çalışmalarında alevlerin önü kesildi. Yaklaşık 50 ev tedbir amaçlı tahliye edilirken, alevlerin hafiflemesi sonrasında bazı vatandaşlar evlerine geri dönmeye başladı.

Yenidoğan Mahallesi’nde oturan ve evlerinden tahliye edilen vatandaşlardan Şahin Kaya, yangında bir TIR’ın alevlerden zarar gördüğünü belirterek, "Hafta sonu olduğu için alkol kullananlar, sigara içenler, hepsi mağazaların olduğu taraftalar. Yangın orada başladı. Sigara içip attıkları söyleniyor, ilk başta küçücük bir yerdi. Oğlumla beraber çalılarla söndürmeye çalıştık ama beceremedik. Çok aşırı rüzgar vardı, alevler hemen büyüdü" dedi.

Cumhuriyet Mahallesi’nde oturan ve evinden tahliye edilen bir başka vatandaş Ferhat Kaya ise işten geldiğini ve bir anda rüzgarla beraber yangının nasıl geldiğini anlamadığını aktararak, "Göz gözü görmüyordu. Hepimiz çok korktuk. Şu anda herkes dışarıda perişan bir durumdayız. Elektriklerimizi kapattık. Ailelerimizde yaşlılar vardı, onları hemen boşalttık, buradan uzaklaştırdık" diye konuştu.