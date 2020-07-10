Son dakika haberi: Ayasofya için tarihi gün! Ya yüksek yargı ya kararname

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethinden sonra camiye çevirdiği Ayasofya, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrildi. Tüm dünyadan turistlerin İstanbul’daki ilk uğrak yerlerinden biri olan Ayasofya’nın yeniden cami olarak kullanılması uzun süredir gündemi meşgul ediyordu.

GÖZLER YÜKSEK YARGIDA

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği 2016 yılında ikinci kez Danıştay’a dava açmış, Ayasofya’nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 86 yıllık Bakanlar Kurulu kararının iptalini istemişti. Dernek karardaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait imzanın da sahte olduğunu öne sürmüştü. Danıştay 10. Dairesi’nin bugün bu davayı karara bağlaması bekleniyor.

HER İHTİMALE ÇALIŞILIYOR

Danıştay Ayasofya’yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararını hukuka aykırı bulur ve iptal ederse, Ayasofya’nın tekrar ibadete açılmasının önü açılmış olacak. Karar 30 gün içinde uygulanacak ve iki yöntemden biri uygulanacak. Takdir her iki formülde de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olacak. Edinilen bilgiye göre birinci formül, Erdoğan’ın Ayasofya’yla ilgili bir kararname çıkarması yönünde olacak. İkinci formüle göre ise, Erdoğan Danıştay kararını direkt Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne uygulattırabilecek. Yüksek mahkemeden olumsuz bir karar çıkması durumunda ise Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ayasofya yeniden cami statüsü kazanabilecek ve ibadete açılabilecek. AK Parti’nin hukukçu milletvekilleri, her ihtimale karşı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi üzerinde de çalışıyor.

KALIN’DAN NOTRE DAME ÖRNEĞİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Ayasofya tartışmalarına Paris’teki Notre Dame’ı örnek gösterdi. Kalın şunları söyledi: “Notre Dame örneği var. Ayasofya’nın da ibadete açılması, turistlerin orayı ziyaret etmesine mani değil. Dolayısıyla dünya mirasından bir şey kaybetmesi söz konusu değil.”