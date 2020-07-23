Son dakika haberi: Ayasofya için görevlendirme: 3 imam ve 5 müezzin atandı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camii'nde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinleri açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camisi'ne atıyoruz." dedi.



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camisine Marmara Üniversitesi hocalarından Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, İstanbul Yeni Cami Hatibi Ferruh Muştuer, İstanbul Fatih Cami İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu'nun Ayasofya Camii'ne imam olarak atandığını açıkladı.



Atanan müezzinler ise, Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Rıdvan Akbaş oldu.







