Son dakika haberi... Avrupa'nın uykusu kaçtı! Atina yardım istedi, Almanya nihayet anladı

Alman Savunma Bakanı ve koalisyon hükümetinin büyük ortağı CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer, AB’ye yaptığı çağrıda Türkiye ve Suriye’deki mülteci dramına yönelik daha kararlı bir politika izleyip, Putin ve Esad’a daha fazla baskı yapılmasını istedi. Karrenbauer, “AB ve ABD şimdi siyasi müzakerelerin Suriye’deki korkunç savaşı sona erdirmesinin yolunu açması için Esad ve Putin üzerindeki baskıyı artırmalı” dedi.

EK PARA VE YARDIMDA BULUNALIM

Başbakan Angela Merkel’in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) nisan ayında yapacağı kurultayda genel başkan adayı olduğunu açıklayan Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, Türkiye’nin milyonlarca mülteciyi barındırdığını hatırlatarak “Avrupa Birliği (AB) bu yüzden mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye’ye ek para ve ek yardımlarda bulunmalı” dedi. Röttgen, Türkiye’nin kapılarını açmasını sadece tehdit olarak okumamak gerektiğini belirtirken, bunun bir yardım çağrısı olarak da anlamak gerektiğini söyledi.

PUTİN HİÇ BEDEL ÖDEMEDİ

Rusya’ya karşı daha ağır yaptırımlar uygulama çağrısı da yapan Röttgen “Putin, Esad ile birlikte yükselttiği savaş için bugüne kadar hiç bedel ödemedi. Bu yüzden AB dışişleri bakanlarının barışçıl çağrılarını karşılıksız bıraktı” dedi. Batı’nın Rusya’yı ekonomik yaptırımlarla tehdit ederek görüşmelere zorlaması gerektiğini belirten Röttgen “Bizim diplomatik ve ekonomik olarak sert oynamaya hazır olduğumuzun mesajını vermemiz gerekiyor. Bu inisiyatifi de Almanya ve Fransa birlikte üstlenmeli” dedi.

1 MİLYON KİŞİ KAPIYA DAYANMIŞTI

2015 yılının eylül ayında büyük çoğunluğu Balkanlar üzerinden olmak üzere kısa sürede yüz binlerce mülteci AB sınırlarına dayandı. Macaristan’ın kapılarını açmaması üzerine Sırbistan ile Macaristan sınırında insanlık dramı yaşandı. Almanya Başbakanı Merkel durumun felakete dönüşmemesi için mültecilere kapıları açtı. 1 milyondan fazla mülteci Almanya ve AB ülkelerine geldi. Bunun üzerine AB ile Türkiye arasında 2016 yılının Mart ayında Geri Kabul Anlaşması imzalandı.

AB'DE MÜLTECİ TELAŞI

Frontex’ten yapılan açıklamada, Türkiye’yle sınırdaş olan AB ülkelerine daha farklı ne şekilde destek verilebileceğine yönelik değerlendirmelerin sürdüğü ifade edildi. Göç dosyasından da sorumlu olan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, üye ülkelerin içişleri bakanlarının durum değerlendirmesi yapmak üzere olağanüstü toplanmasını talep etti. Acil toplantı talebi AB Dönem Başkanı Hırvatistan’a iletilirken Schinas, mülteci akını konusunda temaslarda bulunmak üzere Berlin’e gitti. AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve AB Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson ile Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis arasında yoğun bir görüşme trafiği yaşandı. Von Der Leyen önceliklerinin Yunanistan ve Bulgaristan’ın AB’nin tam desteğine sahip olmalarının sağlanması olduğunu belirterek, bu iki ülkeye ek yardımda bulunmaya hazır olduklarını ifade etti. Güven ÖZALP / BRÜKSEL