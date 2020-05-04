MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi... AVM ve berberlerin açılacağı tarih belli oldu
GeriGündem Son dakika haberi... AVM ve berberlerin açılacağı tarih belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 04.05.2020 - 20:38,Son Güncelleme:

Son dakika haberi... AVM ve berberlerin açılacağı tarih belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi... AVM ve berberlerin açılacağı tarih belli oldu
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme planı kapsamında alışveriş merkezleri, berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmelerin 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle;

Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır. İstanbul, Ankara, İzmir'deki ticari taksiler için tek çift plaka uygulamasını 5 Mayıs itibariyle sona erdiriyoruz. Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek.

Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske ve bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Bir üst fiyat belirleyeceğiz.

YKS ve LGS sınavları ne zaman yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
YKS ve LGS sınavları ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme planını anlattı İşte yeni düzenlemeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme planını anlattı! İşte yeni düzenlemeler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası basın toplantısı gerçekleştirdiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası normalleşme planını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve dört saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da 10 Mayıs Pazar günü saat 11,00 - 15,00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz. 20 yaş altı için de bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız" dedi. Erdoğan ayrıca, "Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek" dedi.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle