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Son dakika haberi: Avcılar'da metruk binada yangın: 3 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Avcılar#Metruk Bina#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2023 20:07

Avcılar'da yıkılmak üzere boşaltılan 6 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangında 3 kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı. Polis ekipleri tarafından yangını çıkardığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Yangına müdahale eden 5 itfaiye eri de dumandan etkilendi.

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Yangın, 19.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Kayabaşı sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan ve yıkılmaz üzere boşaltılan 6 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binaya giren itfaiye ekipleri 2 erkeğe ait cesetle karşılaştı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan biri kadın iki kişi ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve ismi öğrenilemeyen bir erkek vatandaş yolda hayatını kaybetti. Yangına müdahale eden 5 itfaiye eri dumandan etkilendi. Polis ekipleri yangını çıkardığı iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı.

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#Avcılar#Metruk Bina#Yangın

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