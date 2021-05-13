Son dakika haberi: İstanbul'da metrobüste rehine krizi!

Haramidere durağında metrobüsün rehin alındığı haberi sosyal medyada yoğun olarak paylaşılırken, polislerin kimliği ve amacı henüz tespit edilemeyen şahsı ikna çalışmaları sürüyor.

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk olaya ilişkin şu bilgileri aktardı:

Yaklaşık yarım saat önce rehine krizi yaşandı. Özel hareket polisi hazır bekliyor. Metrobüsün şoförünü rehin aldı. Metrobüsün içinde yolcuların olup olmadığı bilinmiyor. Tam kapanma nedeniyle içeride az yolcu olabileceği tahmin ediliyor. Çünkü şoförü rehin alıyor bu şahıs. İkna çalışmaları şu dakikalarda hâlâ devam ediyor. Bölgede polis ekipleri adeta teyakkuz halindeler. Bölgede ekipler profesyonel şekilde yaklaşıyorlar, bu şahısla temas kurulmaya çalışılıyor.

İkna çalışmaları başarıyla sonuçlanıyor olabilir. Bölge adeta abluka halinde, kimse yaklaştırılmıyor. O kişinin ikna edildiğini söyleyelim. Yeni bilgileri de aktaralım, bıçakla biniyor metrobüse o şahıs. Kendine zarar vermekle tehdit ettiğini ifade edelim.

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