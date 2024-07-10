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Son dakika haberi... Atama kararları Resmi Gazete'de: 5 ilin valisi değişti

Güncelleme Tarihi:

#Resmi Gazete#Atama Kararları#Diyarbakır
Son dakika haberi... Atama kararları Resmi Gazetede: 5 ilin valisi değişti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 00:09

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Diyarbakır Valiliği'ne Murat Zoroğlu, Malatya Valiliği'ne Seddar Yavuz atandı

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Atama kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Yayımlanan atama kararlarına göre;

Diyarbakır Valiliği'ne Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, 

Vali-Mülkiye Başmüfettişliği'ne Malatya Valisi Ersin Yazıcı,

Malatya Valiliği'ne Seddar Yavuz,

Kocaeli Valiliği'ne İlhami Aktaş,

Çanakkale Valiliği'ne Ömer Toraman,

Elazığ Valiliği'ne Numan Hatipoğlu atandı.

Söz konusu atamalar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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#Resmi Gazete#Atama Kararları#Diyarbakır

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