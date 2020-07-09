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AA
Haber Giriş: 09.07.2020 - 15:41,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Askeri casusluk davasında karar açıklandı

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Son dakika haberi: Askeri casusluk davasında karar açıklandı
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Son dakika haberi... İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün TSK içindeki üyeleri hakkında açılan davada 61 sanığa 1 yıl 13 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

İzmir'de, askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün TSK içindeki üyeleri hakkında açılan ve 96 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Davada 61 sanığa 1 yıl 13 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

Darbeci generallerin mahrem imamına 10 yıl hapis cezası
Darbeci generallerin 'mahrem imamına' 10 yıl hapis cezası
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