Son dakika haberi: Aşılamada yeni gruplar belli oldu! Bakan Fahrettin Koca duyurdu...Pazartesi günü başlanıyor
Aşı gruplarını son dakika açıklaması ile duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pazartesi itibariyle yeni bir gruba daha başlanacağını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programına bugünden itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının da dahil edileceğini açıkladı. Daha sonra iki paylaşım daha yapan Bakan Koca, aşı kapsamına avukatlar, berber ve kuaförlerin de alındığını duyurdu. Fahrettin Koca önceki gün Bilim Kurulu Toplantısı sonrası gelecek pazartesi günü 40 yaş grubunun aşılanacağını açıklamıştı.
Aşılama programında yeni grupları açıklayan Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;
Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından(bugün) itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin.
AVUKAT, BERBER VE KUAFÖRLER DE DAHİL EDİLDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, avukat, berber ve kuaförlerin de aşılama programına dahil edildiğini duyurdu.
Bakan Koca'nın paylaşımları şöyle;
Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından(bugün) itibaren alabilirsiniz.
Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından(bugün) itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin.
Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 10, 2021
GELECEK PAZARTESİ 40 YAŞ AŞILANACAK
Bakan Koca önceki gün yaptığı açıklamada 40 ve 45 yaş grubunun aşı programına dahil edildiğini duyurmuştu. 45 yaş aşılaması bugün başlarken, 40 yaş grubu ise gelecek pazartesiden itibaren aşı yaptırabilecek.
AŞI SEFERBERLİĞİNDE SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salı günü yaptığı açıklamada her gün yeni bir meslek ve yaş grubunun aşılama seferberliğine dahil edileceğini duyurmuştu.
Bakan Koca salı günkü açıklamasında müzisyenlerin, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin çarşamba itibarıyla aşı olmaya başlayacağını belirtmişti.
Sonraki mesajında da öğretim üyeleri ve üniversite personelinin yine çarşambadan itibaren aşı yaptırabileceğini duyurmuştu.
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