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AA
Haber Giriş: 11.07.2021 - 19:53 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Aşılamada tam gaz! Son 1 haftada 5 milyon 131 bin 997 aşı uygulandı

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Son dakika haberi: Aşılamada tam gaz! Son 1 haftada 5 milyon 131 bin 997 aşı uygulandı

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 mücadele kapsamında bir haftada 5 milyon 131 bin 997 aşı uygulandı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 11 Temmuz saat 19.45 itibarıyla ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 57 milyon 752 bin 492 oldu.

Kovid-19'la mücadelede bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 131 bin 997 aşı yapıldı.

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