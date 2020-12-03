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Haber Giriş: 03.12.2020 - 18:29 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Asgari ücret düzenlemesi için ilk toplantının saati belli oldu

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Son dakika haberi: Asgari ücret düzenlemesi için ilk toplantının saati belli oldu
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Son dakika haberi... 2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yarın saat 14.00’te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığında gerçekleştirecek.

2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yarın saat 14.00’te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığında gerçekleştirecek.

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