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Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- AA
Haber Giriş: 07.07.2020 - 13:13,Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Artvin'de yangın paniği! Validen ilk açıklama

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Son dakika haberi... Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde, müstakil olan ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek, diğer evlere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler, söndürülmeye çalışılıyor. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, ''Eski ahşap evlerin olduğu mezrada yaklaşık 70 hane bulunduğunu, 40 kişinin yaşadığının tahmin edildiğini belirten Doruk, ilk belirlemelere göre yangında can kaybı ve yaralı olmadığını kaydetti.'' dedi.

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  • Yusufelinde ahşap evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı
  • Yusufelinde ahşap evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı
  • Yusufelinde ahşap evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı
  • Yusufelinde ahşap evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yusufeli'nin Dokumacılar köyündeki müstakil ahşap evin çatısında, saat 11.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Son dakika haberi... Artvinde yangın paniği Validen ilk açıklama

Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, diğer ahşap evlere sıçradı. Müstakil evlerini boşaltan köylülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere söndürülmesi için müdahale ediyor.

VALİ YILMAZ DORUK'TAN AÇIKLAMA

Vali Yılmaz Doruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Dokumacılar köyü Sahlep mezrasında yangın çıktığını söyledi.

Eski ahşap evlerin olduğu mezrada yaklaşık 70 hane bulunduğunu, 40 kişinin yaşadığının tahmin edildiğini belirten Doruk, ilk belirlemelere göre yangında can kaybı ve yaralı olmadığını kaydetti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Artvin'in Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Dokumacılar köyünde çıkan yangında ilk tespitlere göre, ölen ya da yaralananın olmadığını belirtti. Kaymakam Özdemir, yaklaşık 30 ahşap evin yandığını, alevlerin de kontrol altına alındığını söyledi. 

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