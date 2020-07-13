DHA
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Son dakika haberler... Artvin'de sel felaketi! Acı haber geldi
Artvin'den son dakika haberi.. Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde karayolunda seyir halinde iken sel sularına kapılarak şantiye içerisine sürüklenen araçtaki 1'i çocuk olmak üzere 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Artvin'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.
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