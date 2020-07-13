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Haber Giriş: 13.07.2020 - 13:41,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Artvin'de sel felaketi! Acı haber geldi

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Son dakika haberler... Artvin'de sel felaketi! Acı haber geldi
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Artvin'den son dakika haberi.. Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde karayolunda seyir halinde iken sel sularına kapılarak şantiye içerisine sürüklenen araçtaki 1'i çocuk olmak üzere 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Artvin'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Son dakika haberler... Artvinde sel felaketi Acı haber geldi

Artvinde sel felaketi: Bir kişi öldü, üç kişi kayıp
Artvin'de sel felaketi: Bir kişi öldü, üç kişi kayıp
Son dakika haber... Yusufeli barajı şantiyesini sel vurdu, araçlar çamura saplandı
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