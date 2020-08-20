Son dakika haberi: Arnavutköy'de korkutan görüntü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul'un çeşitli noktalarında sağanak yağış etkili oldu.



Arnavutköy'de sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağmur ev ve işyerlerinin su altında kalmasına neden oldu. Yağmur sonrası Arnavutköy denizde hortum çıktı. Yeniköy açıklarındaki hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu.



İSTANBUL BOĞAZI'NA ÇAMUR AKTI



İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış aralıklarla devam ediyor. Sağanak nedeniyle İstanbul Boğazı'na çamur aktı. Yağmurla gelen çamur İstanbul Boğazı'nın rengini kahverengiye çevirdi.

