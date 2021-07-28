Son dakika haberi: Antalya'da orman yangını... Canlı yayında faciaya ramak kala!
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını devam ederken DHA Muhabiri Alparslan Çınar canlı yayında büyük tehlike atlattı. DHA muhabiri, yangında son durumu aktarırken yanından geçen beton mikseri elektrik tellerine takıldı. Muhabir Çınar, kopan telleri son anda fark ederek kurtuldu.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını sırasında çok sayıda ev yandı, hayvanlar öldü. Enerji nakil hatlarının devrilmesi sonucu 28 noktaya elektrik verilemezken, iş makineleri yandı, mezarlıklar harap oldu. Büyük hasara yol açan yangın sırasında canlı yayında büyük tehlike atlatıldı. DHA muhabiri Alparslan Çınar, canlı yanına bağlandığı sırada yangına ilişkin son durumu aktarırken yanlarından beton mikseri geçti. Tam bu sırada mikser yangın nedeniyle gevşeyen elektrik tellerine takıldı. Kopan teller, muhabir Çınar ve kameraman Burak Yalman'ın üzerine düştü. Durumu fark eden muhabir Çınar ve kameraman Yalman, refleksle tellerin arasından sıyrıldı. Ahşap direk diğer tarafa devrilirken, olası facianın eşiğinden dönüldü.