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Haber Giriş: 14.07.2020 - 11:42,Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem

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Son dakika haberi... Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
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AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Akdeniz olan Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Alanya ilçesinin 90,73 kilometre açığında, saat 11.33'te olan deprem, 20,92 kilometre derinlikte kaydedildi.

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