Son dakika haberi... Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Akdeniz olan Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Alanya ilçesinin 90,73 kilometre açığında, saat 11.33'te olan deprem, 20,92 kilometre derinlikte kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 14, 2020
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Akdeniz, 90.73 km. Alanya (Antalya)
Tarih-Saat : 14.07.2020, 11:33:13 TSİ
Enlem : 35.8463 N
Boylam : 31.3970 E
Derinlik : 20.92 km
Detay : https://t.co/i5NnEM4lM6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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