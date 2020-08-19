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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 19.08.2020 - 08:59,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Antalya OSB'de fabrika yangını

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Son dakika haberi: Antalya OSB'de fabrika yangını
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Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangına müdahale için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangına müdahale için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Son dakika haberi: Antalya OSBde fabrika yangını

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