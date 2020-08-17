Son dakika haberi... Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Koronavirüs olduğunu duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Böcek, “Bugün yapılan testte koronavirüs sonucum pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle” mesajını paylaştı.
Bugün yapılan testte koronavirüs sonucum pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle...— Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) August 16, 2020
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