AA
Haber Giriş: 27.02.2020 - 19:44,
Son dakika haberi: Ankara'daki kritik İdlib müzakereleri sona erdi
Ankara'da Türk ve Rus heyetler arasında düzenlenen görüşmede; İdlib'deki son durum, acil ateşkes çağrısı konuları ele alındı. Görüşmede insani durumun felaket halini almaması için kitlesel göçün engellenmesi vurgulandı.
Görüşmeler 3,5 saat sürerken Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk-Rus heyetler arasındaki görüşmelerde İdlib'deki durum ele alındı." ifadeleri kullanıldı.
Türk heyeti, İdlib'deki durumla ilgili Ankara'da görüştüğü Rus tarafına, bölgede bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiğini bildirdi.
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