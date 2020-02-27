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AA
Haber Giriş: 27.02.2020 - 19:44,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Ankara'daki kritik İdlib müzakereleri sona erdi

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Son dakika haberi: Ankara'daki kritik İdlib müzakereleri sona erdi
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Ankara'da Türk ve Rus heyetler arasında düzenlenen görüşmede; İdlib'deki son durum, acil ateşkes çağrısı konuları ele alındı. Görüşmede insani durumun felaket halini almaması için kitlesel göçün engellenmesi vurgulandı.

Görüşmeler 3,5 saat sürerken Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk-Rus heyetler arasındaki görüşmelerde İdlib'deki durum ele alındı." ifadeleri kullanıldı.

Türk heyeti, İdlib'deki durumla ilgili Ankara'da görüştüğü Rus tarafına, bölgede bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiğini bildirdi.

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