HABERLER

Son dakika haberi... Ankara'da özel bir jetle bağlantı koptu... Libya Genelkurmay Başkanı AL-Haddad'ı taşıyordu!

#Ankara#Jet#Esenboğa
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 21:49

Son dakika haberi... Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan bir özel jet ile radar bağlantısı kesildi. Haymana ilçesi yakınlarında şiddetli bir ses duyulduğu öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jette Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu beş yolcu bulunduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.

"ELEKTRİK ARIZASI NEDENİYLE ACİL DURUM SİNYALİ VERMİŞ"

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, olaya ilişkin şu detayları paylaştı: “Özel bir jet işletmesine ait kiralık bir uçak. Birçok kaynakla konuştum. Acil durum sinyali verdiği, elektrik arızası nedeniyle Esenboğa Havalimanına kalktıktan hemen sonra geri dönmek istediği yönünde tespitler var. Bu yüzden Esenboğa Havalimanı uçuşlara kapatıldı, bu uçağın sağ salim dönüp geri dönmesi amacıyla ilk aşamada alınan önlemdi. Geri dönmüşken özel jet Haymana civarında bağlantı kesildi, hem havadan hem de karadan arama yapıyorlar. Termal kameralarla arama yapıyorlar. TSK, jandarma, AFAD, Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, ilgili ve yetkili birimler devrede.”

#Ankara#Jet#Esenboğa

