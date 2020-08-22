Son dakika haberi: Ankara’da depo yangını büyük hasara yol açtı

Yangın, saat 20.00 sıralarında Yenimahalle ilçesine bağlı İvedik Mahallesi'nde çıktı. Hurdacılar mevkiinde bulunan kargo şirketine ait depoda, bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangını görenler itfaiyeye haber verirken, büyüyen alevler depoda park halindeki TIR'lara da sıçradı. Depodan yükselen duman, gökyüzünü kapladı. Deponun bulunduğu yerde ve çevresinde büyük panik yaşandı. Gelen jandarma ekipleri, güvenlik önlemi alarak çevrede toplananları uzaklaştırdı.

15 TIR VE 10 DAĞITIM ARACI ZARAR GÖRDÜ

İhbar üzerine bölgeye gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 45 kişilik itfaiye ekibi, yangına 15 itfaiye aracıyla müdahalede bulundu. İtfaiye erleri, rüzgarın etkisiyle tüm depoyu etkisi altına alan alevleri söndürmekte güçlük çekti. İtfaiyenin merdivenli araçla yaptığı çalışmayla yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangında ölen ve yaralanan olmazken, depo ve içinde bulunan 15 TIR ve 10 dağıtım aracında hasar meydana geldi.

İtfaiye ve jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.