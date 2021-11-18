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Son dakika haberi: Ankara'da bir binada patlama! Üzücü haberler geldi

#Ankara#Patlama#Keçiören

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir apartmanda patlama gerçekleşti. Patlamada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Binanın dörtte biri göçmüş durumda. Arama ve tarama çalışmaları yapılıyor. 60 yıllık bir bina, kentsel dönüşüm kapsamında yer alan bir bölgede yer alıyor. Zemin artı iki kattan oluşuyor. Deprem olmuş gibi çökmüş durumda." dedi. AFAD'dan yapılan açıklamada patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu bildirildi.

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Kuyubaşı Mahallesi'nde Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binada meydana gelen patlamanın ardından apartmanda çökme gerçekleşti.

Emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

ÜZÜCÜ HABERİ BAKAN KOCA DUYURDU

Bakan Koca paylaşımında, "Ankara Keçiören'de bir binada yaşanan patlamada 2'si ağır 6 yaralımız olduğunu belirtmiştik. Ağır yaralı olanların ikisi de çocuk. Maalesef tüm çabalara rağmen yavrularımızdan birisi kurtarılamadı. Diğer yavrumuzun durumu ise hâlâ ciddiyetini koruyor. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Ankara Valisi Şahin, Keçiören'de bir binada yaşanan patlamada can kaybının 2'ye yükseldiğini bildirdi.

"DEPREM OLMUŞ GİBİ ÇÖKMÜŞ DURUMDA"

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, patlamaya ilişkin şunları söyledi:

* Bu kadar bir hasar olmaz. Doğalgaz patlaması gibi gözüküyor. Bir kat olduğu gibi çökmüş durumda, altı yaralımız var ikisi çocuk. İnşallah hayati tehlikesi olan, ölen olmaz.

* Arama ve tarama çalışmaları yapılıyor. 60 yıllık bir bina, kentsel dönüşüm kapsamında yer alan bir bölgede yer alıyor. Cadde üzerinde bir bina var. 9 daire var, 4'ü dolu. Altta işyerleri var. Vakit geç olduğu için iş yerleri boş. Binanın alt tarafı olduğu gibi çökmüş durumda.

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* Herhangi bir terör saldırısı olduğunu düşünmüyoruz. Şu an itfaiye arama tarama yapıyor. İtfaiyenin çalışması bittikten sonra enkazı kaldırıp binayı yıkacağız.

Son dakika haberi: Ankarada bir binada patlama Üzücü haberler geldi

VALİ ŞAHİN: 4 YETİŞKİN, 2 ÇOCUK YARALI

CNN Türk canlı yayınına katılan Ankara Valisi Vasip Şahin de şu bilgileri paylaştı:

* Detaylı incelemeler devam ediyor. Enkazda da mevcut çıkarılan 6 yaralı dışında, "Acaba birileri var mı" diye araştırma yapılıyor. Hangi kattaydı, 3 katta birden mi vardı bilinmiyor. Yaralılardan birinin durumu ciddi diye arkadaşlarımdan bilgi aldım. Çoğunun bilinci açık. 4 yetişkin 2 çocuk yaralı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Twitter hesabından patlamayla ilgili açıklama paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

* Keçiören ilçemizde bir binada meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ankara İtfaiyesi ekiplerimiz bölgedeki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sosyal hizmetler ekiplerimiz de mağdur vatandaşlarımıza yardım için bölgede çalışıyor.

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Son dakika haberi: Ankarada bir binada patlama Üzücü haberler geldi

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Patlama ile ilgili AFAD’dan yapılan açıklamada ise şöyle dendi:

"Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması sonrası 6 vatandaşımız yaralanmış olup hastaneye sevk edilmişlerdir. AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir."

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