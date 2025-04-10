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Son dakika haberi... Ankara Valisi Vasip Şahin duyurdu: Ankara'da yarın okullar tatil edildi

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#ANKARA#KAR#Tatil
Son dakika haberi... Ankara Valisi Vasip Şahin duyurdu: Ankarada yarın okullar tatil edildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2025 22:16

Ankara Valisi Vasip Şahin, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın (Cuma) günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

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Vali Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İlimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden  itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm’ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ilâ 60 km/h ) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla  kurslarda eğitime, İl genelinde 1 gün ara verilmiştir.  10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır. 

 
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#ANKARA#KAR#Tatil

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