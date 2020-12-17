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AA
Haber Giriş: 17.12.2020 - 11:35 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı ve Başkanvekilliği için seçim yapıldı

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Son dakika haberi... Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı ve Başkanvekilliği için seçim yapıldı
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Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamada "17 Aralık 2020 tarihinde yapılan seçimlerde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı, Başkanvekilliğine Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal seçilmiştir" denildi.

Yüksek Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, Anayasa Mahkemesinin Yargıtay kontenjanından üyesi olan ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı görevini yürüten Burhan Üstün'ün emekliye ayrılacak olması nedeniyle boşalacak Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı ile boş bulunan başkanvekilliği için seçim yapıldı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı, boş bulunan Başkanvekilliği görevine de Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal seçildi.

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